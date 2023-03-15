Нельзя ни продать, ни сдать в аренду: что известно о квартире Зеленского в Крыму

Семья президента Украины уже 10 лет владеет роскошным пентхаусом в Ливадии Фото: Александра Тимощенко

Просторный пентхаус с видом на море, горы и лес. Кто не мечтает иметь уютное гнездышко в таком месте? Президент Украины Владимир Зеленский не стал исключением и в далеком 2013 году вместе с женой Еленой купил роскошные апартаменты в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия. Правда, насладиться хоромами так и не получилось: сначала ремонт, потом Майдан, а затем полуостров стал российским.

С момента покупки недвижимости в самом сердце Крыма прошло десять лет. Рассказываем, что известно о нашумевшей квартире Зеленского на полуострове на сегодняшний день.

ВСЕ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Пентхаус с видом на море и горы располагается в элитном жилом комплексе «Император». До пляжа здесь – рукой подать, а в 150 метрах за парком красуется знаменитый Ливадийский дворец, в котором в 1945 году «большая тройка» - Сталин, Рузвельт и Черчилль - решали вопрос о послевоенном устройстве Европы.

Каждый этаж в комплексе выглядит роскошно Фото: Александра Тимощенко

Со стороны дом больше напоминает музей или корпус королевской лечебницы. Несмотря на то, что комплексу всего 11 лет, выглядит он по-царски. Здесь и позолоченные карнизы, и идеально белые колонны, и парадная лестница, и даже статуи античных богинь на фасаде. На входе всегда встречает улыбчивый дворецкий и даже может проводить до нужной двери.

Для жильцов здесь предусмотрена подземная паковка Фото: Александра Тимощенко

Окно президента «незалежной» видно сразу, так как это единственная квартира с большой террасой. Для элитных жильцов здесь созданы все условия: роскошные интерьеры, позолоченные коридоры, подземный паркинг, балкон размером с этаж и бассейн на крыше.

ОБЪЕКТ «ЗАМОРОЖЕН»

Как удалось узнать КП-Крым у специалиста по объекту недвижимости, который решил остаться анонимным, квартира Зеленского уже год «заморожена». Если раньше ее пытались продать риелторы, то сейчас туда никого не впускают. Однако ровно год назад на продажу была выставлена квартира через стенку. Хозяева оценили ее стоимость в 130 миллионов рублей.

- В пентхаусе Елены Зеленской сейчас нельзя жить, и продать эту недвижимость тоже нельзя. К сожалению, больше я вам сказать ничего не смогу, так как это закрытая информация, - отвечает собеседник.

Заметим, в декларации гражданина Украины крымские квадраты еще год назад были оценены в скромные 1 млн. 310 тысяч гривен (2 672 400 рублей по нынешнему курсу). Однако, по мнению риелторов, такая квартира не может стоить меньше 100 миллионов рублей.

У Зеленского самая большая терраса Фото: Александра Тимощенко

СУДЬБА ПЕНТХАУСА

Крымские власти активно занимаются национализацией объектов, которые принадлежат украинским олигархам и чиновникам. Квартира Зеленского не стала исключением. 10 марта глава республики Сергей Аксенов заявил, что в скором времени судьбой императорского гнездышка основательно займутся. По его словам, это будет сделано не для того, чтобы отнять квартиру у лидера Украины, а отрезать его от всех возможных источников дохода. В будущем элитный пентхаус передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

С любого угла ЖК виднеется безумно красивый вид на море и горы Фото: Александра Тимощенко

- С учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов, - отметил в интервью РИА Новости Аксенов.

На крыше есть бассейн Фото: Александра Тимощенко

ЗАГАДОЧНЫЕ СИЛУЭТЫ В ОКНАХ

Напомним, как ранее писала «Комсомолка», охранники жилого комплекса поделились, что периодически на пятом этаже включается свет, а в окне появляются загадочные силуэты.

- Сначала думали, что это сам Зеленский приехал, но потом понял, что ошибся. Слишком мужественный силуэт - высокий, плечи широкие. Скорее всего, строитель или смотритель, - отмечали они.

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