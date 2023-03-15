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Происшествия15 марта 2023 14:57

В Крыму задержали двух членов ОПГ, которые пытались «отжать» земельные участки на побережье за 10 млн рублей

Им грозит по 7 лет лишения свободы
Дмитрий Коренев
В настоящее время фигуранты находятся под стражей

В настоящее время фигуранты находятся под стражей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму задержали двух активных представителей криминалитета, промышляющих грабежами и вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

– Установлено, что жители Республики Крым, 1963 и 1968 г.р., в составе организованной преступной группы, вымогали с применением насилия у жителя Симферополя права собственности на недвижимое имущество в виде десяти земельных участков, общей стоимостью более 10 миллионов рублей, – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым, участки, о которых идет речь, находятся на побережье Черного моря. Бандиты избивали мужчину, шантажировали его и держали на постоянном контроле, угрожая по телефону.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. По местам жительства фигурантов прошли обыски, а их самих заключили под стражу на два месяца. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе перед судом предстал местный житель, обманом завладевший находившимся в госсобственности участком земли стоимостью почти три миллиона рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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