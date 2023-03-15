Любовник бывшей тещи: неожиданные подробности о члене ОПГ, вымогавшем у симферопольца землю стоимостью 10 миллионов

Криминальных авторитетов 90-х задержали сотрудники ФСБ. Фото: скриншот из видео

Вечером 15 марта крымчан шокировала ситуация, будто бы произошедшая в лихие 90-е. Двое криминальных авторитетов, пару десятков лет назад державших в страхе полуостров, решили «тряхнуть стариной» и вернуться к преступным делам.

Жертвой бандитов стал житель крымской столицы, в собственности у которого имелось аж десять земельных участков на побережье Черного моря. Прикинув, какой куш можно «сорвать» с несчастного мужчины, преступники заявились к хозяину земли с угрозами и начали избивать. Сумма имущества действительно была немалой - 10 миллионов рублей.

Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина, которому угрожали криминальные авторитеты 90-х, обратился к силовикам за помощью.

Сотрудники ФСБ задержали беспредельщиков. На бандитов завели уголовное дело по второй части статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до семи лет тюрьмы.

Казалось бы, на преступление бывших членов ОПГ могла толкнуть лишь огромная стоимость имущества симферопольца, однако, в этом деле все не так просто. Как стало известно «КП-Крым», в деле замешана женщина.

ПРЕСТУПНАЯ САНТА-БАРБАРА

Как «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах, один из фигурантов дела - 60-летний Тимур Т. В прошлом мужчина занимал видный пост в преступной иерархии, добившись неформального титула «смотрящего» за городом Саки. Тимур был неоднократно судим за вымогательство, и пытался сбежать из тюрьмы. Его 55-летний «напарник» Игорь П. тоже в 90-х был членом организованного преступного сообщества.

Жертву бандиты выбрали не случайно.

- От своей жертвы задержанные требовали, чтобы мужчина передал право собственности на имущество своей бывшей супруге, - рассказал «КП-Крым» осведомленный источник.

По информации собеседника издания, 60-летний Тимур Т. - не кто иной, как любовник бывшей тещи владельца злополучных участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму задержали двух членов ОПГ, которые пытались «отжать» земельные участки на побережье за 10 млн рублей

Им грозит по 7 лет лишения свободы (подробнее)