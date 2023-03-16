Крымчанину, задушившему жену поясом от халата, вынесли приговор

Мужчина сам указал на место, где закопал тело. Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

62-летнего жителя Джанкойского района приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство своей 49-летней жены. Об этом сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.

Напомним, в марте прошлого года на кухне одного из домов в селе Светлое между супругами произошла ссора, во время которой мужчина повалил женщину на диван и задушил ее поясом от халата, после чего закопал тело супруги в сарае.

Дочь женщины обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении матери. Тело нашли лишь спустя семь месяцев. Мужчина сам указал на место.

– В судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что не хотел убивать свою супругу. Все произошло в порыве ссоры, хотел ее успокоить, – рассказали в пресс-службе суда.

В результате двое малолетних детей остались без матери, и без отца, который будет отбывать наказание за ее убийство.

Приговор пока не вступил в силу.

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