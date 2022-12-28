Задушил поясом от халата и закопал в сарае: 62-летнего жителя Джанкоя осудят за убийство супруги

Под тяжестью представленных доказательств мужчина признался в совершении преступления и указал место сокрытия тела. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Джанкое 62-летний местный житель предстанет перед судом за убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным следствия, в марте этого года на кухне одного из домов в селе Светлое между супругами произошла ссора, во время которой мужчина повалил женщину на диван и задушил ее поясом от халата.

– С целью сокрытия следов преступления злоумышленник переместил тело женщины в сарай, где закопал труп в землю. Тело женщины было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов спустя 7 месяцев после совершения преступления, – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, дочь женщины обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении матери.

– При выяснении обстоятельств супруг пропавшей выдвинул версию об отъезде жены по делам, однако на связь в скором времени женщина так и не вышла. <...> Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска района в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий были собраны неопровержимые сведения о причастности к безвестному исчезновению сельчанки ее супруга. Под тяжестью представленных доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления, указав место сокрытия тела и рассказав об обстоятельствах убийства, – сообщили в Следкоме.

Уголовное дело рассмотрит Джанкойский районный суд. Ранее сообщалось, что житель Евпатории задушил собственную бабушку и ее сестру ради 200 тысяч рублей. Забрав деньги, он скрылся, а на пропажу двух женщин обратили внимание соседи и вызвали полицию.

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