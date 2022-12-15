Жителя Симферопольского района осудят за непреднамеренное убийство матери

Предъявлено обвинение жителю Симферопольского района в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшем по неосторожности ее смерть Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Симферопольского района ждет суд за непреднамеренное убийство матери. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Вечером 11 декабря текущего года в одном из сел Симферопольского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей матерью нанес ей несколько ударов в область головы, - говорится в сообщении.

Через некоторое время мужчина понял, что женщина не подает признаков жизни, и позвонил в полицию. Приехавшие на место силовики констатировали смерть пострадавшей. В настоящее время обвиняемый находится под стражей в ожидании суда.

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