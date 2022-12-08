Евпаториец задушил собственную бабушку и ее сестру ради 200 тысяч рублей

В настоящее время по ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории задержали 37-летнего местного жителя, задушившего родную бабушку и ее сестру ради 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, вечером 27 ноября этого года мужчина наведался к жертвам в гости. Ни о чем не подозревающие пенсионерки впустили родственника. Оставшись на кухне наедине с родной бабушкой, мужчина задушил ее, после чего то же самое проделал с ее сестрой, которая находилась в спальне. После этого мужчина скрылся с места преступления, прихватив с собой 200 тысяч рублей.

- Через несколько дней родственники потерпевших обратили внимание на то, что пенсионерки не выходят на связь и не открывают дверь, после чего обратись за помощью в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Замки дверей удалось открыть не без помощи сотрудников полиции и МЧС. Внутри приехавшие силовики обнаружены тела двух пожилых женщин с признаками насильственной смерти.

- На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, - добавили в пресс-службе.

Обвиняемый вину признал. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела ведется по двум статьям - за убийство двух лиц и разбой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замотал тело в одеяло и спрятал в диван: крымчанина будут судить за убийство 30-летней давности

Лишить жизни старушку он решился, чтобы избежать уголовной ответственности за ее ограбление (подробнее)