«Весь мир был против нас, но мы выжили»: в Крыму отмечают день воссоединения с Россией

16 марта 2014 года прошел референдум за воссоединение Крыма с Россией Фото: Александра Тимощенко

16 марта весь Крым празднует девятую годовщину воссоединения с Россией. В честь праздника в самом центре Симферополя возле памятника Вежливым людям власти республики вместе с крымчанами возложили цветы.

Торжественное мероприятие прошло в центре Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

В торжественном мероприятии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, главы новых российских территорий и депутаты Государственного Совета РК и Совета Министров РК.

На нем присутствовали власти республики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Аксенов отметил, что за время российского Крыма родилось целое поколение патриотов, которые продолжают добиваться своего и поддерживать Россию. Несмотря на сложные условия, крымчане выстояли и защитили честь исторической Родины.

Крымчане также приняли участие в возложении цветов Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Нас блокировали, весь мир был против, лишили нас всего, чего возможно – энергоресурсов, воды, лекарств. Но при всех наших недостатках и недоработках мы выжили и достаточно успешно. Но в Россию мы шли не за деньгами, а за идеологией. Самое главное, что ожидания крымчан от возвращения на историческую Родину оправдались, и они не разочаровались в своем выборе, - отметил он.

Владимир Константинов также добавил, что дух, который заряжал жителей полуострова на верное решение во время референдума, до сих пор остался в них.

- Все в Крыму были на одном дыхании, такого единства я в своей жизни никогда не видел, - заявил председатель.

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