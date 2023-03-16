«Мы справились со всеми вызовами»: Сергей Аксенов рассказал о достижениях Крыма за девять лет в составе России

Глава республики поздравил всех читателей «Комсомолки» с Крымской весной. Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Девять лет назад произошло, без преувеличения, эпохальное для всей новейшей истории событие. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. События, позволившие двум исторически российским регионам вернуться в родную гавань, назвали Крымской весной. С тех пор жители полуострова каждый год отмечают памятную дату и поздравляют друг друга с радостным событием.

По случаю праздника, глава республики Сергей Аксенов рассказал читателям «Комсомолки» об основных достижениях, которых удалось добиться за последние девять лет:

– Крым отмечает девятую годовщину референдума 2014 года по случаю Воссоединения с Россией.

Эти даты отражены в судьбе каждого из нас и всего нашего Отечества. Россия спасла наш полуостров от геноцида, защитила наш цивилизационный выбор и свободу, дала крымчанам широкие возможности для развития.

Историческое решение нашего Президента основано на воле людей, на правде и справедливости.

«Справились, потому что Крым – это Россия»

За девять лет, прошедших после победы Крымской весны, изменилось очень многое – и в стране, и в мире, и в обычной повседневной жизни крымчан. Мы вместе прошли огромный и сложный путь. Это история успеха и созидания, стойкости и преодоления.

По сути, это история первопроходцев. Нам приходилось решать проблемы, с которыми до нас никто и никогда не сталкивался.

Например, можно ли найти в мире регион, который на протяжении восьми лет жил в условиях водной блокады, когда в один момент был перекрыт источник, поставлявший 80 % пресной воды для двух миллионов человек?

Но мы справились со всеми вызовами. Справились, потому что Крым – это Россия, страна, которую никто и никогда не мог поставить на колени. Остановить наше развитие невозможно.

«За девять лет созданы уникальные инфраструктурные объекты»

За девять лет созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие как Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта Симферополь, новые электростанции.

После воссоединения с Россией, в республике появились уникальные инфраструктурные объекты, такие как Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собственные доходы крымского бюджета выросли более чем в 4 раза, что позволило значительно увеличить финансирование социальной сферы и государственную поддержку экономики.

Построены сотни новых объектов образования, здравоохранения, сотни километров дорог. В лечебные учреждения поступили тысячи единиц нового современного оборудования, обновлены парк автомобилей скорой помощи и общественного транспорта, материально-техническая база школ, детских садов. Благоустроены десятки общественных территорий: парков, скверов и так далее. Ведется масштабное жилищное строительство.

Уровень газификации населенных пунктов республики вырос с 67 % до 78,6 %, а к концу 2024 года будет доведен до 83 %.

Уровень доступности дошкольного образования, который до 2014 года составлял не более 42%, сегодня превысил 99% для детей от 3 до 7 лет и 88 % для детей от 0 до 3 лет. К концу 2024 года этот показатель составит 100%.

«В украинский период из Крыма выжимали все соки»

Здесь, конечно, разительный контраст с украинским периодом, когда все приходило в упадок и практически ничего, кроме торговых объектов и роскошных вилл олигархов, не строилось. Когда из Крыма просто выжимали все соки.

Одним из первых результатов СВО стало возвращение на полуостров днепровской воды после разблокировки Северо-Крымского канала нашими военными. Это уже положительно сказывается на развитии сельского хозяйства и экономики в целом.

Еще один позитивный момент – открытие сухопутного коридора, который соединил Крым с новыми регионами Российской Федерации. Думаю, что в перспективе может быть возрожден единый народнохозяйственный комплекс, в который входили и наш полуостров, и Донбасс, и Херсонщина, и Запорожье.

В рейтинге регионов России по качеству жизни, который ежегодно составляет Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Республика Крым по итогам прошлого года заняла 45 место. Так что есть куда стремиться. Но в 2015-м мы были на 76 месте.

Тем не менее проблем у нас очень много. Это и усложнение логистики в связи с приостановкой авиасообщения, и связанные с этим трудности в курортной сфере, и многое другое. Так что расслабляться рано. Работаем дальше.

Одним из символов Крымской весны стали «вежливые люди», памятник этим военным установлен в самом центре Симферополя Фото: Александр КОЦ

Сегодня Крым – это, по сути, прифронтовой регион. Наши земляки, участвующие в СВО, защищают Отечество, защищают наследие Крымской весны и всех крымчан. Это битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие и против тех, кому нужен мир без России.

Уверен, что Победа будет за нами.

Поздравляю всех читателей вашей газеты с праздником, желаю мира, благополучия и новых успехов в трудах на благо Родины!