Отца нет, а мать забыла о ребенке: крымские волонтеры помогают семилетней сироте из Херсонской области обрести семью

Крымские волонтеры привезли Настеньке все самое необходимое - от одежды до игрушек. Фото: благотворительный фонд "Добро Мира - Волонтеры Крыма"\VK

С самого начала спецоперации, помимо военнослужащих, на передовой находятся и крымские волонтеры. Они не только привозят гуманитарную помощь и необходимое для бойцов техническое оснащение, но и помогают простым гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию. К сожалению, среди таких людей нередко оказываются и совсем маленькие дети.

Печальная история произошла с семилетней уроженкой Херсонской области по имени Настя. Своего отца девочка никогда не знала, а мать в один момент просто перестала интересоваться ребенком. Настя имела все шансы остаться брошенной на произвол судьбы, однако судьба сжалилась над семилетней малышкой.

Невероятную историю о том, что выход есть даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, «Комсомолке» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

МАТЬ ЗАБЫЛА О СУЩЕСТВОВАНИИ ДОЧЕРИ

Девочку, у которой не было ни вещей, ни документов, обнаружили недалеко от линии соприкосновения российские военнослужащие. Единственное, что бойцам удалось узнать от ребенка кроме имени и возраста, что мама ушла, а папу она и вовсе никогда не видела.

- Наши ребята доставили ребенка в больницу. Документов у Насти нет, куда они делись, никто не знает. Мы выяснили, что маму лишили родительских прав, и она теперь вообще не интересуется дочкой. К сожалению, такие родители бывают, - сокрушается Валерия Петрусевич.

Брошенный в одиночестве ребенок волей случая не пострадал. Настю обследовали местные врачи - со здоровьем у девочки все в порядке. Однако у маленькой жительницы нового региона не было даже сменных вещей, лишь старое замызганное платьице.

ОДЕЖДУ КУПИЛИ ВОЕННЫЕ

Новую одежду и обувь Настеньке на первое время за свой счет приобрели крымские бойцы. Они же и рассказали про девочку учредителю благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич. Ребенку были нужны теплые вещи, игрушки и канцтовары, ведь в следующем году Настя должна пойти в первый класс.

- Наши военнослужащие берут под опеку детские сады, детские дома и приюты. Ребята скидываются и за свой счет привозят деткам необходимое, начиная от продуктов и одежды и заканчивая чем-то более крупным. Насте постоянно возят вкусняшки, но что-то другое на передовой иногда доставить проблематично. Мы собрали ей новую одежду, обувь канцелярию и игрушки. Теперь у нее фактически есть приданое, - говорит крымский волонтер.

Скоро у девочки появится новая семья - будущие родители уже оформляют опекунство. Фото: благотворительный фонд "Добро Мира - Волонтеры Крыма"\VK

ОДНА БОЛЬШЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Сейчас за девочкой ухаживает медицинский персонал больницы, где она находится. Сотрудники медицинского учреждения уже устроили Настеньку в детский сад, а крымские волонтеры занимаются восстановлением документов малышки.

Валерия Петрусевич также сообщила «Комсомолке» радостную новость - скоро Настенька обретет новую семью. Будущие родители уже познакомились с девочкой и подали документы на оформление опеки.

- По своему опыту я могу сказать, что многие люди, у которых нет своих детей, с радостью готовы усыновлять ребят из новых регионов. Несмотря на многие фейки, которые распространяет украинская сторона, что детей насильно забирают у родителей, я как волонтер могу точно сказать - это ложь. История Настеньки, которую бросила родная мама - яркий тому пример, - заключила Валерия Петрусевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тетя 8-месячного малыша из Энергодара, оставшегося сиротой после семейной трагедии, оформляет опекунство

Мама ребенка Ирина не дожила до финальной операции сына - у нее была четвертая стадия рака (подробнее)