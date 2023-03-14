Тетя 8-месячного малыша из Энергодара, оставшегося сиротой после семейной трагедии, оформляет опекунство

Маму Артемке заменила его родная тетя Наталья, которая должна до конца марта оформить опекунство над мальчиком. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Восьмимесячный малыш Артем из Энергодара, на чью короткую жизнь выпало немало испытаний, имеет все шансы вылечиться.

Напомним, 22-летняя мама мальчика по имени Ирина приехала в Крым летом 2022-го года из Запорожской области. У нее не было ни денег, ни документов. На руках у женщины была лишь копия паспорта украинского образца. Трудности, которые сулили отсутствие денег и документов Ирину не пугали, ведь ей двигал материнский инстинкт. Она стремилась во чтобы то ни стало помочь своему сынишке с врожденным пороком сердца. На тот момент оказать квалифицированную медицинскую помощь месячному Артему в Запорожской области не могли. Поэтому Ирина обратилась к крымским врачам. К сожалению, в борьбе за жизнь сына женщина позабыла о своем здоровье. Между тем Ирина страдала от онкологии. К сожалению, победить рак ей не удалось. В ноябре прошлого года Ирина умерла от рака, а жизнь Артема осталась висеть на волоске.

Сейчас продолжают борьбу за состояние 8-месячного малыша родная сестра Ирины - Наталья, а также крымские волонтеры. Учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич уже стала для семьи из нового региона РФ родным человеком - она не только помогает Наталье и малышу добираться до больниц Крыма и Краснодара, но и решает вопросы с документами. Однако нужно торопиться - оформить все документы необходимо до 4 апреля. Именно на эту дату у Артемки назначена госпитализация перед третьей операцией, которая может спасти ему жизнь.

В борьбе за жизнь новорожденного сына, его мама Ирина забыла про собственную. Девушка скоропостижно скончалась от рака. Фото: Юрий Обозенко\VK

ПОМОГУТ ВЛАСТИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

У Натальи уже есть двое своих детей, поэтому с новой ролью мамы она прекрасно справляется. Когда онкология у Ирины начала прогрессировать, она оформила на сестру доверенность на ребенка. Но срок действия документа уже подошел к концу. Как «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, это могло стать большой проблемой, но выход, кажется, нашелся.

- Наталья на прошлой недели наконец-то получила паспорт Российской Федерации. Вместе с этим паспортом появилась возможность оформления всех документов. У нее истекла временная доверенность, о которой мы переживали, нужно оформлять постоянную опеку, - рассказала волонтер.

Согласно российским законам, по истечению срока временной доверенности на ребенка, малыша пришлось бы забрать из семьи. Лишь после оформления постоянной опеки, семья смогла бы снова жить с ним вместе.

- Но такого нельзя допустить - у малыша проблемы с сердцем. Лишние напряжения и новые люди ему сейчас ни к чему. Я обратилась в министерство социальной политики Запорожской области. Сейчас в регионе как раз заканчивается формирование органов опеки, поэтому они сразу помогут оформить постоянное опекунство, - отмечает Валерия Петрусевич.

По словам крымского волонтера, в этом случае разъединять малыша с родной тетей не придется.

Помогает в непростой жизненной ситуации семье малыша учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Фото: Валерия Петрусевич\"ВКонтакте"

ПРЕДЛАГАЛИ СДАТЬ В ДЕТДОМ

Ранее Валерия Петрусевич уже рассказывала, что тете Артема Наталье неоднократно предлагали сдать ребенка в детский дом на время оформления документов. Разумеется, такой вариант женщина даже не рассматривала.

Также Артему нужно оформить СНИЛС и страховой полис, чтобы отправиться на третью операцию в Краснодар. При лучшем раскладе, она станет финальным испытанием для этой семьи.

- Артемка вместе с тетей-мамой Натальей уже начали проходить первичные обследования в Запорожской области. 3-4 апреля они приедут в Симферополь - мы пройдем те процедуры перед операцией, которые оказывают в Энергодаре. Жить они будут у меня. А потом поедем на операцию, - заключила Валерия Петрусевич.

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