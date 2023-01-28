«Артема предлагают сдать в детский дом, но мы продолжаем бороться»: в истории шестимесячного малыша из Энергодара, чья мама пожертвовала собой ради его спасения, появились новые сложности

Маму Артемке заменила его родная тетя Наталья, которая сейчас оформляет опекунство над мальчиком. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Вот уже несколько месяцев крымчане следят за трагическими событиями в жизни маленького Артема из Энергодара, на долю которого выпало немало испытаний. История, поразившая сердца неравнодушных жителей полуострова, началась летом 2022 года, когда жительница нового региона России - 22-летняя Ирина - приехала в Крым без денег и документов, чтобы спасти своего новорожденного ребенка.

3 июля Ирина родила мальчика, которого назвала Артем. Еще будучи беременной, девушка узнала страшную новость - малыш родится с пороком сердца. Ребенку требовалась серьезная помощь врачей, ради чего жительница Энергодара и приехала в Симферополь. Крымские медики успешно справились с первой операцией, но уже тогда было понятно - таких вмешательств понадобится несколько.

Ситуация, за которой следил весь Крым, в ноябре 2022 года обернулась самым трагическим образом - молодая мама, у которой диагностировали четвертую стадию рака, умерла, не успев спасти собственного ребенка. Однако за жизнь Артема продолжает бороться его тетя Наталья - родная сестра Ирины, а помогает ей в этом учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

ТРЕТЬЯ ОПЕРАЦИЯ НАЗНАЧЕНА НА АПРЕЛЬ

Как «Комсомолка» сообщала ранее, малышу Артему уже сделали две операции на сердце - вторую проводили в Краснодаре. Третье медицинское вмешательство должно стать финальным испытанием, после которого, как обещают врачи, мальчик будет здоров. Планировалось, что сделают это уже в конце января, но кубанские медики пришли к выводу, что операцию следует перенести на апрель.

- На днях провели консультацию и осмотр. Врачи сказали, что установленный сердечный клапан у Артемки приживается хорошо и дополнительного вмешательства сейчас не требуется. На 4 апреля назначили госпитализацию в Симферополе. Ребенок пройдет полное обследование здесь, в Крыму, и после этого его направят в Краснодар на окончательную операцию. Состояние у Артема сейчас хорошее, доктора говорят, что он умничка и прекрасно восстанавливается, - рассказала «КП-Крым» Валерия Петрусевич.

Мама Артемки Ирина не дожила до его второй операции. Она скончалась от рака. Фото: Юрий Обозенко\VK

Учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич сейчас занимается всеми вопросами, связанными с тем, чтобы жизнь Артемки была не только здоровой, но и счастливой - в полной семье. Ведь после смерти Ирины, малыш не оказался брошен на произвол судьбы - маму ему заменила тетя.

Но и здесь судьба подкинула очередной неприятный сюрприз - оформить документы на опекунство родной сестре Ирины Наталье оказывается не так просто.

АРТЕМА ПРЕДЛАГАЮТ СДАТЬ В ДЕТСКИЙ ДОМ

Сомнений в том, что сестра умершей мамы малыша Наталья справится с ролью мамы ни у кого нет: женщина воспитывает двоих детей и Артемку нянчит практически с рождения. Когда онкология Ирины начала прогрессировать, она оформила на сестру доверенность на ребенка. Но срок действия документа подходит к концу.

- С документами возникают основные сложности - их нужно успеть оформить до апреля. Сейчас в ускоренном порядке этим всем занимаюсь. Истекает доверенность, которая была получена от мамы. Нужно оформлять опекунство. А район, где прописана семья, находится практически на линии соприкосновения с противником, что тоже осложняет получение, - рассказывает Валерия Петрусевич.

Валерия Петрусевич помогает семье Артема с самого начала - возит на операции, участвует в оформлении документов, а сейчас и борется за его право находиться с семьей. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Среди документов, которые нужно оформить малышу - медицинский полис, СНИЛС и документы на опеку над ним.

- Если честно, что меня очень расстраивает в этой ситуации - это отношение «системы». Артемка когда уезжает с тетей, то со всеми службами, докторами, структурами взаимодействую я. И все, с кем мне приходится общаться, говорят одно: «Так вы отдайте его в детский дом, зачем мучиться». Вроде как, там Артем будет находиться под присмотром. Нам рекомендуют так сделать, когда закончится срок действия документов, а если операция пройдет нормально, то тогда можно «принять решение и забрать мальчика», - сокрушается волонтер.

БОРЬБА ЗА МАЛЫША

Разумеется, расставаться с малышом на неопределенный период, и тем более сдавать его в детский дом, семья Артемки не согласна. Эту же точку зрения разделяет и сама Валерия Петрусевич.

- Артем потрясающий малыш - солнечный, светлый, ласковый. Как с ним можно расстаться? Так что, продолжаем бороться.

В апреле малышу должны сделать третью операцию, которая, как надеются врачи, станет финальной. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

На данный момент малыш с тетей вернулись домой в Энергодар, где об Артемке заботятся любящие его родные люди. Параллельно решаются и вопросы с документами - с их оформлением помогает Валерия Петрусевич.

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