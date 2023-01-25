Операцию сделают на днях: продолжение трагической истории 6-месячного Артема из Энергодара, чья мама пожертвовала собой ради спасения сына

Малыш Артем появился на свет с врожденным пороком сердца. Сейчас ему требуется третья операция. Фото: Валерия Петрусевич\Юрий Обозенко\"ВКонтакте"

Шестимесячный Артем из Энергодара, на чью короткую жизнь выпало немало испытаний, имеет все шансы вылечиться. Уже совсем скоро его ждет третья операция на сердце и, как надеются родственники малыша и волонтеры, помогающие семье с трагической судьбой, она станет финальной.

Как «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, третью операцию на сердце малышу планируется сделать на днях - до конца января 2023 года.

Помогает семье из Энергодара Валерия Петрусевич уже давно. А сама история Артема и его умершей мамы Ирины мало кого может оставить равнодушным. Ведь о том, что ребенок появится на свет с врожденным заболеванием - пороком сердца, девушка узнала еще будучи беременной.

В КРЫМ БЕЗ ДЕНЕГ И ДОКУМЕНТОВ

Несмотря на свой возраст - девушке было всего 22 года - Ирина отчаянно боролась за жизнь единственного сынишки. Когда она поняла, что в родной Запорожской области из-за отсутствия квалифицированных врачей, помочь Артему не смогут, то приняла решение обратиться к крымским врачам.

С помощью волонтеров она добралась до Симферополя без денег и документов - удостоверение личности российского образца она еще не успела получить и довольствовалась лишь ксерокопией украинского паспорта. В крымской столице ребенку сделали первую операцию на сердце, но для полной реабилитации таковых требовалось несколько. В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Ирина говорила, что надеется, что окончательную помощь Артемке окажут уже дома - в Энергодаре - где у нее «вся жизнь». Волонтеры, в числе которых были Юрий Обозенко и Валерия Петрусевич, помогли Ирине добраться и до дома.

Казалось бы, самое страшное позади. Но судьба оказалась слишком жестока к этой семье.

После того, как Артему сделали первую операцию, неравнодушные крымчане помогли Ирине добраться домой. На фото с волонтером Юрием она выглядела счастливой. Фото: Юрий Обозенко

ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ МАМЫ

Осенью прошлого года крымский волонтер Юрий Обозенко сообщил страшную новость: Ирина прикована к постели и уже не может разговаривать. Причина оказалась жуткой - четвертая стадия рака.

Выяснилось, что девушка не хотела рассказывать о болезни, чтобы «не грузить» своими проблемами. Ей было в первую очередь важно спасти сынишку.

В конце ноября Ирина умерла. «Сгорела» буквально за полтора месяца.

А борьбу за жизнь маленького Артема продолжила ее родная сестра. Не без помощи крымских волонтеров.

Чтобы помочь ребенку, его было решено перевезти в Краснодар, где ему и сделали вторую операцию на сердце. Одновременно с этим тетя малыша начала оформлять документы на опекунство, поэтому совсем скоро Артем обретет новую большую семью - у женщины уже есть двое собственных детей. Дело за малым - окончательно выиграть борьбу за жизнь ребенка.

ФИНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вторая операция на сердце у Артема прошла успешно, и, казалось бы, все проблемы позади. Но для того, чтобы мальчик мог жить полноценной жизнью, ему требуется еще одно медицинское вмешательство. Организацией всех вопросов, как и раньше, занимается учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Семья из нового региона России стала уже почти родной для Валерии - малыша вместе с тетей (которую он, вероятно, будет называть мамой) перед новой поездкой в больницу на Кубани волонтер даже разместила у себя дома.

Семья из нового региона России стала уже почти родной для Валерии Петрусевич. Фото: страница учредителя благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич\VK

- Они ночевали у меня, а сегодня добрались до Краснодара. 26 января планируется консультация. После нее уже станет понятно, когда назначат операцию, но она должна быть скоро, - подчеркнула Валерия Петрусевич.

Волонтер не сомневается, что малыш скоро станет здоров. И, конечно, будет расти в большой и дружной семье. Ведь любая черная полоса когда-нибудь кончается.

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