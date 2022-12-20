Умерла, не успев спасти сына: трагическое продолжение истории жительницы Энергодара, оказавшейся в Крыму без денег и документов

В борьбе за жизнь новорожденного сына, уроженка Запорожской области забыла про собственную. Девушка скоропостижно скончалась от рака. Фото: Юрий Обозенко\VK

Летом 2022 года крымчан шокировала история 22-летней жительницы Запорожской области, которая приехала в Крым без документов и денег, чтобы спасти новорожденного сына. На долю девушки выпало немало испытаний - тяжелобольной ребенок, непростая ситуация на родной земле и борьба за собственную жизнь. Эта история должна была быть со счастливым концом. Но судьба распорядилась иначе.

О непростой истории уроженки Запорожской области «Комсомолка» рассказывала в конце июля. Еще когда Ирина была беременна, выяснилось, что у ее будущего ребенка тяжелое врожденное заболевание. Так и случилось - сынишка по имени Артем появился на свет с пороком сердца.

В родном Энергодаре помочь не смогли из-за отсутствия квалифицированных специалистов, и молодую маму в срочном порядке доставили в детскую клиническую больницу Симферополя. У Ирины с собой не было ничего - ни документов, ни денег, ни телефона. Только ксерокопия недействительного паспорта - на тот момент она не успела получить документ российского образца. Просить помощи Ирина стеснялась, поэтому ее соседка по палате Лидия обратилась к волонтеру Юрию Обозенко.

- Тогда ее привезли в спешке даже без вещей - просто в халате и тапочках. Мы общими усилиями помогли ей во всем, и смогли отправить ее обратно домой после выписки, - рассказывал «Комсомолке» Юрий Обозенко.

СТРАШНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Как выяснилось позже, в борьбе за жизнь новорожденного сына, Ирина забыла про собственную. О том, что у нее четвертая стадия рака, девушка не сообщала никому. Даже тогда, в июле, в разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Ирина говорила только о переживаниях за здоровье сынишки. В середине ноября родственница девушки сообщила волонтерам страшную новость - болезнь окончательно подкосила молодую маму - она уже не могла сидеть и разговаривать.

Шансов на выздоровление у девушки не было. Ирина «сгорела» буквально за полтора месяца.

Как «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, Ирина умерла еще в конце ноября.

ЗА ЖИЗНЬ СЫНА ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ

Сыну Ирины Артему сейчас полгода. И мальчик сам находится на волоске от смерти. Чтобы спасти ребенка, ему нужно сделать еще одну серьезную операцию на сердце.

Шансы на спасение у мальчика есть. Этой ситуацией занимаются волонтеры, но Валерия Петрусевич пока предпочла воздержаться от подробностей.

- Ребенком занимаются, он уже в больнице, - рассказала учредитель благотворительного фонда.

Говорить о том, как сложится судьба малыша, чья мама так отчаянно пыталась его спасти, что забыла о своем смертельном заболевании, пока рано. Остается лишь надеяться, что все усилия были не напрасны.

«Комсомолка» продолжит следить за этой непростой историей.

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