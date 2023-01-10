Тетя оформляет опекунство, а мальчика ждет третья операция: новый поворот в трагической судьбе шестимесячного Артема из Энергодара, мама которого умерла, не успев спасти сына

Малыш Артем появился на свет с врожденным пороком сердца. Сейчас ему требуется третья операция. Фото: Валерия Петрусевич\Юрий Обозенко\"ВКонтакте"

Состояние малыша Артема из Энергодара, чья мама так отчаянно боролась за его спасение, стабилизируется. Но в конце января 2023 года ему потребуется еще одна операция. О том, как развивается трагическая история, поразившая жителей полуострова, «Комсомолке» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Напомним, за историей 22-летней уроженки Запорожской области Ирины «КП-Крым» следила с самого начала. Летом 2022 года девушка приехала в Крым, чтобы ее новорожденному сынишке Артему провели операцию на сердце.

СПАСТИ СЫНА. ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

О том, что у ее ребенка будут проблемы со здоровьем, Ирина узнала еще будучи беременной. 3 июля Артем появился на свет с врожденным пороком сердца. Требовалось как минимум две серьезные операции. В родной Запорожской области квалифицированных специалистов не нашлось, поэтому вместе с волонтерами молодая мама отправилась в Симферополь. Однако в спешке девушка не взяла с собой деньги и документы, да и паспорта у нее на тот момент не было: удостоверение личности российского образца она еще не успела получить и довольствовалась лишь ксерокопией украинского паспорта.

В конце июля крымские врачи успешно сделали малышу, которому не было еще и месяца, первую операцию. Благодаря помощи неравнодушных жителей полуострова, в частности, волонтера из Симферополя Юрия Обозенко, Ирине удалось добраться домой в Энергодар. Но, к сожалению, судьба оказалась к этой семьей жестока.

«СГОРЕЛА» ЗА МЕСЯЦ

Как выяснилось позже, молодая мама сама была смертельно больна. Вероятнее всего, для Ирины было важнее спасти своего ребенка, а не грузить своими проблемами людей, пытающихся помочь. Поэтому о своем заболевании онкологией уроженка Энергодара умолчала. Волонтеры узнали об этом от сестры девушки, когда та уже не могла сидеть и разговаривать. Месяц спустя Ирина умерла.

После того, как Артему сделали первую операцию, неравнодушные крымчане помогли Ирине добраться домой. На фото с волонтером Юрием Обозенко она выглядела счастливой. Фото: Юрий Обозенко\"ВКонтакте"

Тем не менее, малышу требовалась дальнейшая медицинская помощь. К ситуации подключилась учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Артема вместе с его тетей - родной сестрой Ирины - было решено перевезти в Краснодар, где ему и сделали вторую операцию.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

Возвращение в родной Энергодар у семьи, на долю которой выпало немало испытаний, тоже было непростым. Из Краснодара в Симферополь ребенка и его тетю привезла сама Валерия, но с дорогой до нового региона России возникли сложности. Такси обошлось в 15 тысяч рублей. Деньги Валерии Петрусевич помогли собрать неравнодушные люди.

- Мы собрали деньги, даже больше необходимой суммы. Я оплатила такси и передала оставшуюся сумму семье - им помощь сейчас необходима. 31 декабря Артем вместе с тетей вернулся домой. Но уже скоро нужно будет снова ехать в Краснодар, - рассказала волонтер.

Помогает в непростой жизненной ситуации семье малыша учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. Фото: Валерия Петрусевич\"ВКонтакте"

ФИНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вторая операция на сердце у Артема прошла успешно, и, казалось бы, все проблемы позади. Но для того, чтобы мальчик мог жить полноценной жизнью, ему требуется еще одно медицинское вмешательство.

- Новая операция планируется в конце января, 19-20 числа должен прийти новый вызов. Мы очень надеемся, что эта операция - уже третья - будет последней.

Добраться до материка и обратно также помогут волонтеры. На данный момент состояние малыша стабильно, что не может не радовать.

ВТОРАЯ МАМА

Ради спасения сына Ирина фактически пожертвовала собой. Маму Артему заменила родная сестра девушки, которая продолжает борьбу за жизнь ребенка.

- Сейчас тетя Артема - сестра умершей Ирины - оформляет документы на опекунство. У нее двое своих детей, поэтому все такие выезды по больницам ей тяжело даются, да и дети скучают. Но надеемся, что скоро все нормализуется, - заключила Валерия Петрусевич.

Учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич не сомневается, что малыш будет расти в большой и дружной семье. Ведь любая черная полоса когда-нибудь кончается, а самое страшное уже позади.

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