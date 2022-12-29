«Артем возвращается домой»: продолжение истории малыша из Энергодара, мама которого пожертвовала собой ради спасения сына

Малышу Артему сделали вторую операцию на сердце. Помогали семье из Энергодара крымские волонтеры. Фото: страница учредителя благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич\VK

Шокирующая история 22-летней жительницы Энергодара, которая летом 2022 года приехала в Крым без документов и денег, чтобы спасти новорожденного сынишку, получила продолжение. На долю девушки выпало немало испытаний - тяжелобольной ребенок, непростая ситуация на родной земле и борьба за собственную жизнь. Ситуация, за которой следил весь Крым, в ноябре обернулась самым трагическим образом - молодая мама, у которой диагностировали четвертую стадию рака, умерла, не успев спасти собственного ребенка.

И хоть судьба к этой семье несправедливо жестока, черная полоса должна кончаться. И маленький Артем, которому нет еще и года, получил право на жизнь.

ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ РЕБЕНКА, ЗАБЫВ ПРО СЕБЯ

За историей уроженки Запорожской области Ирины «Комсомолка» следит с самого начала. О том, что у ее ребенка будут проблемы со здоровьем, девушка узнала еще будучи беременной. Так, к сожалению, и вышло - 3 июля 2022 года сынишка, которого назвали Артем, появился на свет с врожденным пороком сердца. В родной Запорожской области на тот момент было неспокойно, да и квалифицированных врачей не было, поэтому как настоящая мать-героиня, Ирина решила спасти сына во что бы то ни стало. С помощью волонтеров ей удалось добраться до Симферополя.

Ирина отчаянно боролась за жизнь своего новорожденного сына, но не успела его спасти. Фото: Юрий Обозенко\VK

Однако в спешке девушка не взяла с собой деньги и документы, да и паспорта у нее на тот момент не было - удостоверение личности российского образца она еще не успела получить и довольствовалась лишь ксерокопией украинского паспорта.

В Симферополе ребенку сделали первую операцию на сердце, но для полной реабилитации таковых требовалось две. В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Ирина говорила, что надеется, что окончательную помощь Артемке окажут уже дома - в Энергодаре - где у нее «вся жизнь».

Жизнь, которая оказалась к Ирине жестока. Жизнь, которая оборвалась слишком рано.

МАМА УМЕРЛА

Девушка никому не говорила, что сама больна раком - ей было важно спасти любимого сына. Крымские волонтеры помогли молодой маме добраться домой в Энергодар, но через несколько месяцев страшное известие грянуло как гром среди ясного неба - Ирина умирала.

Волонтер Юрий Обозенко узнал шокирующую новость от родственников девушки - молодая мама уже не могла встать с кровати, и итог был понятен. Неясна лишь была судьба маленького сынишки - Артему, как и прежде, требовалась вторая операция.

Летом 2022 года именно крымские волонтеры помогли Ирине добраться домой. О своей болезни она молчала. Фото: Юрий Обозенко\VK

В кратчайшие сроки крымским волонтерам удалось договориться с администрацией Запорожской области и перевезти малыша вместе с тетей - родной сестрой Ирины - на повторную операцию. К тому моменту его мама уже скончалась.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Организацией всех вопросов занималась учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. В начале декабря в разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Валерия беспокоилась о предстоящей операции Артема.

Как выяснилось сейчас, ради этого ребенка перевезли на материк.

- Мы отправили Артемку в Краснодар с тетей, сестрой Ирины, помогли оформить документы. Огромное спасибо за помощь администрации Запорожской области, - рассказала Валерия Петрусевич.

Маленького сынишку умершей Ирины теперь нужно отвезти обратно в Энергодар. Фото: Валерия Петрусевич\VK

Малышу уже провели вторую операцию на сердце и, к счастью, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Семья возвращается из Краснодара в Симферополь, однако, требуется помощь.

- Мы сейчас ищем тех, кто поможет доставить малыша обратно в Энергодар. Я готова отправить Артема с тетей на такси, цена вопроса - 15 тысяч рублей. Я готова оплатить сама, но если мы сможем собрать средства, я передам их семье - они им действительно нужны, - подчеркнула волонтер.

Те, кто желает помочь семье, на долю которой выпало ужасающе много испытаний, могут обратиться к учредителю благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич.

«Комсомолка» будет следить за этой непростой историей и надеется на счастливый финал.

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