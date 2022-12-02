Ливни и заморозки. Синоптики огорошили прогнозом погоды на выходные в Крыму

Однако уже к воскресенью снова распогодится Фото: Архив "КП"

В ближайшие выходные Крым снова зальет сильными дождями. Как сообщили в пресс-службе Крымского гидрометцентра, вместе с непогодой на полуостров придут северо-восточный ветер и похолодание.

Так, по словам синоптика Вероники Шенгелай, во второй половине дня в пятницу в Крым придут атмосферные фронтальные разделы, которые вызовут на полуострове сильные дожди.

- Мы ожидаем ветер северо-восточный до 8-13 метров в секунду, в центральных и восточных районах порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3…+8°, а днем составит +7…+12°.

Однако уже к воскресенью снова распогодится. Весь день будет облачно, но с прояснениями.

- В этот день не будет никаких осадков, но температура ночью опустится до -1, что значительно холоднее предыдущих дней, - добавляет замначальника Гидрометцентра.

Заметим, из-за непогоды 2 декабря в Керченском проливе будет продолжать действовать штормовое предупреждение.

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