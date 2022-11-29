Заботьтесь о здоровье вместе с сетью клиник «Этель»

В сети клиник заботятся о каждом пациенте. Фото: «Этель»

Компания «Этель» - сеть клиник в городе Симферополе, созданных для заботы о здоровье. Доктора работают под чутким руководством профессоров Медицинской академии им.С.И.Георгиевского. В состав компании входят: Центр женского здоровья «Этель», Клиника глазных болезней профессора Ивановой, катарактальное отделение и детское офтальмологическое отделение.

В сети клиник обеспечивают индивидуальный подход к каждому пациенту. Здесь для посетителей создают комфортные условия и работает высококвалифицированный персонал.

Кстати, в «Этель» можно получить услуги не только на коммерческой основе, но и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Директор компании и главный врач Центра женского здоровья - акушер-гинеколог, врач высшей категории, заведующий кафедрой, руководитель Ассоциации акушеров-гинекологов Крыма, доктор медицинских наук, профессор Иванов Игорь Исаакович. Основные направления работы Центра женского здоровья: диагностика, консервативное и оперативное лечение заболеваний женской репродуктивной системы, лечение бесплодия (проведение программ ЭКО, ИКСИ, донорских программ, ПГТ), ведение беременности, лечение опущения и выпадения при пролапсе, онкогинекология, эстетическая гинекология, хирургическое лечение заболеваний молочных желез, консультативные приемы специалистов.

Главным врачом Клиники глазных болезней и ее катарактального и детского отделений является врач-офтальмомикрохирург, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Иванова Нанули Викторовна. Основные направления работы офтальмологических клиник компании «Этель»: диагностика и лечение, в т.ч. и микрохирургические вмешательства близорукости и дальнозоркости, катаракты, глаукомы, патологии сетчатки и других, даже самых сложных офтальмологических патологий, аппаратное лечение зрения детей, лазерная коррекция зрения.

Для врачей сети клиник «Этель» приоритетным является доказательный подход:

- Мы не лечим несуществующие болезни и не делаем необоснованных назначений. С заботой о Вашем здоровье!

Наши контакты:

1. Центр женского здоровья: г. Симферополь, пр. Победы, 144

+7 (978) 040-49-85 +7 (978) 072-92-81 +7 (3652) 69-32-45

2. Клиника глазных болезней профессора Ивановой: г. Симферополь, ул. Георгия Морозова, 2/59

+7 (978) 706-41-90 +7 (3652) 54-90-27

3. Катарактальное отделение: г. Симферополь, ул. Ракетная, 12

+7 (978) 027-30-18 +7 (3652) 24-84-25

4. Детское офтальмологическое отделение: г. Симферополь, ул. Ракетная, 12 +7 (978) 619-65-97