Из-за непогоды Керченская паромная переправа не работает 4 декабря

Паромная переправа в Керчи вновь заработала после теракта на Крымском мосту Фото: Юлия МАРКИНА

Керченская паромная переправа 3 и 4 декабря временно приостановила работу из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе Минтранса России, в проливе продолжает действовать штормовое предупреждение.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 3 по 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись, - уточнили в Минтрансе.

По прогнозу Росгидромета, сильный восточный ветер сохранится до вечера воскресенья. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Видимость хорошая, волны достигают 70-130 сантиметров. Температура морской воды в Керченском проливе – до +6 градусов.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что с 9 октября по 3 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 068 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Всего паромы за это время, а прошло меньше двух месяцев, выполнили 896 рейсов с полуострова на материковую часть России и обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Керченская паромная переправа перевезла уже свыше 40 тысяч пассажиров

С 9 октября по 3 декабря морские судна выполнили 896 рейсов (подробнее)