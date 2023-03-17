В Севастополе спасли восемь человек при пожаре в общежитии

Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе рано утром 17 марта произошел пожар в общежитии по улице Николая Музыки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 06:10. На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.

– Пожарные незамедлительно сформировали звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. В ходе разведки обнаружили очаг возгорания в комнате на втором этаже и подали ствол на тушение, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Одновременно с тушением пожара спасатели эвакуировали людей. На свежий воздух вывели 25 человек, в том числе трех детей. От верной гибели спасены восемь человек, в том числе один ребенок.

Уже в 07:08 пожар был полностью ликвидирован. Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров – горели мебель и вещи. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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