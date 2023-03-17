В Севастополе спасли восемь человек при пожаре в общежитии

Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
В Севастополе рано утром 17 марта произошел пожар в общежитии по улице Николая Музыки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 06:10. На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.
– Пожарные незамедлительно сформировали звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. В ходе разведки обнаружили очаг возгорания в комнате на втором этаже и подали ствол на тушение, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Одновременно с тушением пожара спасатели эвакуировали людей. На свежий воздух вывели 25 человек, в том числе трех детей. От верной гибели спасены восемь человек, в том числе один ребенок.
Уже в 07:08 пожар был полностью ликвидирован. Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров – горели мебель и вещи. Обошлось без погибших и пострадавших.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пострадали подростки 13 и 17 лет: в Феодосии семья отравилась угарным газом
СК и прокуратура проводят проверки (подробнее)