Пострадали подростки 13 и 17 лет: в Феодосии семья отравилась угарным газом

Региональные СК и прокуратура проводят проверки. Фото: ГСУ СКР По Крыму и Севастополю

В Феодосии семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня, 16 марта, в одной из квартир многоэтажки на бульваре Старшинова.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в первом часу ночи. В результате пострадали четыре человека – родители и двое детей, мальчик 2006 года рождения и девочка 2010 года рождения. Всю семью госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

– С помощью специальных приборов были проверены квартиры подъезда, угарный газ обнаружен только в помещении, где проживала указанная семья. Также выявлено, что при установке на кухне вытяжки был закрыт вентиляционный канал, что повлекло проникновение угарного газа в помещение, – рассказали в ведомстве.

По поручению руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям собственника помещения и действиям контролирующих служб, ответственных за проверку газового оборудования. Также свою проверку проводит региональная прокуратура.

Напомним, в январе прошлого года в Джанкое пожилая пара умерла от отравления угарным газом - мертвых родителей обнаружил сын, который пришел их навестить. Спустя месяц в Симферополе угарным газом отравилась семья из пяти человек, от полученной интоксикации погиб глава семейства.

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