Забыли выключить конфорку: в Крыму пожилая пара умерла от отравления угарным газом

Пенсионеров не смогли спасти, медики констатировали смерть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкое 6 февраля произошло ЧП. Молодой человек пришел навестить родителей и обнаружил их мертвыми, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Мужчина, по данным следователей, пришел вечером около 18.00 принес родителям продукты питания и воду. Он обратил внимание на то, что в квартире было душно, окна плотно закрыты. При этом были зажжены конфорки газовой плиты, на них готовилась еда.

- Согласно заключения эксперта, причиной смерти пожилой пары является острое отравление окисью углерода (угарным газом). Следователями незамедлительно выполнены необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии: проведен осмотр места происшествия, по обстоятельствам происшествия опрошен сын, а также соседи погибших, назначена и проведена судебная экспертиза, - уточнили в Следкоме.

По факту отравления пожилых людей угарным газом прокуратура Крыма организовала проверку. В надзорном ведомстве отметили, что будет дана правовая оценка соблюдению требований закона при эксплуатации газового оборудования.

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