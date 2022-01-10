Семья из пяти человек в Симферополе отравилась угарным газом

Маму с детьми отвезли в республиканскую больницу имени Титова Фото: "КП" Архив

В Симферополе семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме, расположенном на переулке Русский.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МЧС по РК, в доме проживала супружеская пара с двумя детьми и бабушка. От полученной интоксикации глава семейства скончался. Девушку 28 лет вместе с двумя сыновьями, одному из которых полгода, а второму - 5 лет, отвезли в республиканскую больницу имени Титова. Их состояние оценивается как средне тяжелое. Выжившая бабушка чувствует себя хуже. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи больницы имени Семашко.

- Предварительная причина случившегося: нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования, - уточнили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

На месте продолжают работать спасатели, медики и представители профильных организаций.

По факту случившегося уже дали комментарий представители прокуратуры Крыма. Сообщается, что возможной причиной ЧП мог стать газовый котел, который установлен в доме.

- По предварительной версии, причиной произошедшего стал обрыв обратной тяги газового котла, установленного в доме. На место происшествия с целью координации действий оперативных служб выехал прокурор Центрального района Симферополя Валерий Павловский, - дополнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве пообещали провести проверку и установить все причины и обстоятельства случившегося. Прокурор также даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства на предмет своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - подытожили в ведомстве.

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