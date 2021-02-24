Двое детей и их мама отравились угарным газом в Симферополе

Состояние пострадавших не вызывает опасений Фото: "КП" Архив

Три человека получили отравление угарным газом в одной из многоэтажек Симферополя. В числе пострадавших - двое детей 8 и 13 лет, сообщили КП-Крым очевидцы происшествия.

- В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» ночью обратились двое детей с подозрением на отравление угарным газом, - подтвердили в Минздраве Крыма. - В госпитализации и реанимационных мероприятиях не нуждались, отпущены домой.

40-летнюю женщину госпитализировали в терапевтическое отделение клинической больницы им. Семашко. Ее состояние медики оценили как отравление легкой степени. В экстренной медицинской помощи пострадавшая не нуждалась. Утром написала отказ от дообследования и госпитализации.

Напомним, в ноябре прошлого года Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту отравления в Симферополе двух детей угарным газом.

Вечером 4 ноября члены семьи почувствовали легкое недомогание и головную боль, а на утро родители нашли своих детей в кроватях почти обессиленными. Тут же вызвали бригаду «скорой помощи», 4-летнего брата с 6-летней сестрой госпитализировали в реанимацию.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что семья проживала на съемной квартире, владелец которой не обеспечил для проживания безопасные условия: на момент заключения договора газовая колонка и вытяжка были неисправны.

Годом ранее в Симферополе в своей квартире от отравления угарным газом погибли двое деток: 10-месячный малыш умер до приезда врачей, а 8-летняя девочка скончалась в реанимации. Их мама и 5-летний братик оказались в больнице в тяжелом состоянии.

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