Двое детей, погибшие в собственной квартире в Симферополе, отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-27T10:45:47+03:00

Мать и еще один ребенок оказались в больнице в тяжелом состоянии

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Причиной смерти двоих детей в Симферополе, которые скончались от отравления химическим веществом у себя в квартире, стал угарный газ.

Как сообщалось, мать и трое детей (10 месяцев, 5 лет и 8 лет) находились в своей квартире, как вдруг всем резко стало плохо. Женщина вызвала "скорую", но ее 10-месячный сын умер еще до приезда врачей, а 8-летняя дочь - скончалась в реанимации. Мама и 5-летний сынишка оказались в больнице в тяжелом состоянии.

- Экспертиза показала, что причина смерти двоих детей - отравление угарным газом, - сообщил КП-Крым компетентный источник.

При этом, когда два дня спустя на место выехали сотрудники МЧС и исследовали воздух с помощью газоанализатора, то никаких опасных веществ в квартире не обнаружили. Не выявили угарного газа в помещении и криминалисты.

Эксперты СКР уже проверили вентиляцию, газовое оборудование и пока не нашли источника утечки бытового газа, угарного газа, а также неисправности или непроходимости вытяжки.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU