26-летняя лейтенант юстиции несколько раз ударила подозреваемого стеклянной бутылкой по голове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе женщина-следователь избила подозреваемого во время допроса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Ранее ряд Tg-каналов сообщили, что 26-летняя лейтенант юстиции несколько раз ударила подозреваемого стеклянной бутылкой по голове.

– Установлено, что 28 февраля в ходе проведения следственных действий указанный сотрудник нанесла телесные повреждения в виде ушиба и гематом гражданину, обвиняемому по уголовному делу о мошенничестве, – говорится в сообщении МВД.

Данный факт был установлен оперативниками собственной безопасности МВД по РК. Собранные материалы передали в следственные органы для дальнейшей проверки.

– При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, – добавили в МВД.

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