Севастополец, насмерть сбивший 65-летнюю пенсионерку на «зебре», пойдет под суд

Мужчине грозит 12 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в смертельном наезде на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Авария произошла в вечернее время суток на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №7 по улице Бориса Михайлова. Установлено, что 38-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, не уступил дорогу 65-летней пенсионерке и сбил ее. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

– В результате проведенных исследований полицейские установили, что водитель во время движения значительно превысил допустимую скорость движения, а также находился за рулем в состоянии опьянения, – говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд. Мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

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