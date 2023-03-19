«Победа - это миссия России»: Александр «Хирург» Залдастанов рассказал о важности СВО

Президент мотоклуба «Ночные волки» традиционно приехал на полуостров в день его воссоединения с Россией Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымский полуостров 18 марта 2023 года отмечает девятую годовщину воссоединения с Россией. В этот день праздничные мероприятия собрали вместе тысячи жителей разных городов. Одним из самых ожидаемых, несомненно, стал автомотопробег, организованный всероссийским клубом «Ночные волки».

Колонна байкеров сначала отправилась из Симферополя на Сапун-Гору, где к ним примкнули севастопольские мотоциклисты и автолюбители, а завершился пробег традиционно на горе Гасфорта. Возглавлял патриотическое движение президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный по всей России как Хирург.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в финальной точке мотопробега - горе Гасфорта - байкеров ждали сотни зрителей, которые встретили членов клуба «Ночные волки» продолжительными овациями. Открыла праздничный концерт известная российская певица Юлия Чичерина, впервые на полуострове исполнившая авторскую песню «Русский лес».

В перерыве между организацией мероприятий Александр «Хирург» Залдастанов нашел время пообщаться с журналистами. Президент «Ночных волков» рассказал об акции «Русский лес» в поддержку героев СВО, а также напомнил о важности единства народа.

СИМВОЛ ЕДИНСТВА В ОБЩЕЙ БОРЬБЕ

Высадка аллеи Русского леса - одно из ключевых мероприятий на горе Гасфорта. Байкеры и ополченцы высадили деревья в честь героев Русской весны и выложили памятные камни о героях специальной военной операции. Как отметил Александр «Хирург» Залдастанов, все камни посвящены конкретным людям.

- Мы против общих слов и общих дел, - говорит президент мотоклуба «Ночные волки», - Этот день помимо Русской весны, помимо Донбасса, помимо Новороссии, связан с Русским лесом. И мы хотим превратить этот лес в ковчег, который перенесет всех нас через водовороты истории. Россия и есть этот ковчег - она плывет над миром. Для нас Русский лес - это символ. Мы хотим, чтобы на века в России рос лес с именами наших героев, наших братьев.

Хирург поприветствовал всех участников автомотопробега Фото: Ирина ГЕРЦ

ВРАГ РОССИИ - ЧУДОВИЩНАЯ СИЛА

Крымская весна - символический день для клуба «Ночные волки». Не только из-за традиционного мотопробега 18 марта на протяжении уже девяти лет. Как говорит Хирург, еще в 2014 году он видео колоссальную поддержку России от всех крымчан: «Такого количества российских флагов я не видел больше нигде».

Вот уже больше года российские военнослужащие защищают нашу страну от угроз не только киевского режима, но и всего Запада. О важности СВО Александр Залдастанов знает не понаслышке - он неоднократно бывал на новых российских территориях.

- Враг у нас - чудовищная сила. Россия вновь сталкивается с тьмой и с преисподней. Поэтому СВО уже можно называть Специальной Великой Отечественной военной операцией. Победа - это миссия России, ни одно поколение не обходится без этого, - подчеркнул президент клуба «Ночные волки».

ЗА РОССИЮ ДО КОНЦА

На передовой с самого начала спецоперации находятся многие члены мотобратства. Александр «Хирург» Залдастанов рассказал журналистам, что сегодня, 18 марта, еще один «волк» отправится добровольцем в зону СВО.

К сожалению, не обходится и без потерь.

- Семь человек среди «Ночных волков» погибли, защищая нашу страну. И столько же вернулись ранеными. Мы будем стоять до конца. Восьмой отдельный мотоциклетный полк Сталинграда будто вернулся в 21 век под эмблемой «Ночных волков» и возродился с нами, - заключил Хирург.

Александр Залдастанов рассказал о важности проведения СВО Фото: Ирина ГЕРЦ

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