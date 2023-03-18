Колонна байкеров добралась до горы Гасфорта в Крыму

Колонну встретили бурными овациями

Крым продолжает отмечать девятую годовщину воссоединения с Россией. На гору Гасфорта прибыла автомотоколонна, организованная Всероссийским мотоклубом «Ночные волки».

Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30 Фото: Ирина ГЕРЦ

Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия Фото: Ирина ГЕРЦ

Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30. Возглавлял ее президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов, а замыкала колонна автомобилистов.

Возглавлял колонну президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов

– Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия, – передает корреспондент КП-Крым.

Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина. Она исполнила песню «Русский лес», эта композиция исполняется в Крыму впервые.

Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина

На площадке была организована полевая кухня – всех желающих поили чаем и кормили гречневой кашей с тушенкой прямо из печи.

На площадке была организована полевая кухня Фото: Ирина ГЕРЦ

На площадке была организована полевая кухня Фото: Ирина ГЕРЦ

Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что под Симферополем 18 марта в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы крымской сосны. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

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