Колонна байкеров добралась до горы Гасфорта в Крыму

Колонну встретили бурными овациями
Крым продолжает отмечать девятую годовщину воссоединения с Россией. На гору Гасфорта прибыла автомотоколонна, организованная Всероссийским мотоклубом «Ночные волки».
Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30
Фото: Ирина ГЕРЦ
Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия
Фото: Ирина ГЕРЦ
Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30. Возглавлял ее президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов, а замыкала колонна автомобилистов.
Возглавлял колонну президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов
– Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия, – передает корреспондент КП-Крым.
Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина. Она исполнила песню «Русский лес», эта композиция исполняется в Крыму впервые.
Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина
На площадке была организована полевая кухня – всех желающих поили чаем и кормили гречневой кашей с тушенкой прямо из печи.
На площадке была организована полевая кухня
Фото: Ирина ГЕРЦ
На площадке была организована полевая кухня
Фото: Ирина ГЕРЦ
Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что под Симферополем 18 марта в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы крымской сосны. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
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