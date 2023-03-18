Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 марта 2023 12:34

Колонна байкеров добралась до горы Гасфорта в Крыму

Полуостров отмечает девятую годовщину Крымской весны
Авторы (2):
Дмитрий Коренев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Колонну встретили бурными овациями

Колонну встретили бурными овациями

Крым продолжает отмечать девятую годовщину воссоединения с Россией. На гору Гасфорта прибыла автомотоколонна, организованная Всероссийским мотоклубом «Ночные волки».

Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30

Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30

Фото: Ирина ГЕРЦ

Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия

Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия

Фото: Ирина ГЕРЦ

Колонна приехала на гору Гасфорта в 13:30. Возглавлял ее президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов, а замыкала колонна автомобилистов.

Возглавлял колонну президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов

Возглавлял колонну президент клуба Александр «Хирург» Залдастанов

– Колонну встретили бурными овациями зрители, которые начали собираться за час до официального начала мероприятия, – передает корреспондент КП-Крым.

Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина. Она исполнила песню «Русский лес», эта композиция исполняется в Крыму впервые.

Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина

Мероприятие открыла известная российская исполнительница Юлия Чичерина

На площадке была организована полевая кухня – всех желающих поили чаем и кормили гречневой кашей с тушенкой прямо из печи.

На площадке была организована полевая кухня

На площадке была организована полевая кухня

Фото: Ирина ГЕРЦ

На площадке была организована полевая кухня

На площадке была организована полевая кухня

Фото: Ирина ГЕРЦ

Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что под Симферополем 18 марта в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы крымской сосны. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мотопробег и водружение флага в Адаларах: как в Крыму отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией

В Крыму 18 марта отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией (подробнее)

Интересное