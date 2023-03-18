Мотопробег и водружение флага в Адаларах: как в Крыму отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией

В «Артеке» 18 марта традиционно водрузили российский флаг на скалах Адаларах. Фото: artek.org

Сегодня, 18 марта, Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией. Накануне жителей полуострова и всех россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.

– Прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны, – сказал президент в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Также крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, «воссоединение Крыма с Россией – символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении».

Праздничные мероприятия начались еще 16 марта – в этот день девять лет назад состоялся общекрымский референдум, определивший будущее полуострова. За вхождение в состав РФ тогда высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. В честь праздника в самом центре Симферополя возле памятника Вежливым людям власти республики вместе с крымчанами возложили цветы.

В честь праздника в самом центре Симферополя возле памятника Вежливым людям власти республики вместе с крымчанами возложили цветы. Фото: Александра Тимощенко

Фото: Виталий Парубов

В Ялте девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили праздничным флешмобом у стен городской администрации.

В Ялте девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили праздничным флешмобом у стен городской администрации. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

– Каждый раз в этот день я возвращаюсь в события девятилетней давности, когда меня переполняла сумасшедшая гордость за Великую Россию, за то, что мы воссоединились! <…> Жизнь в Крыму, жизнь в Ялте как будто началась с самого начала – строятся дороги, садики, школы, социальные учреждения, колоссальная помощь оказывается людям. Крым стал совсем другим, – отметила глава Ялты Янина Павленко.

А в Симферополе в парке Гагарина накануне открылась фотовыставка «Дети крымской весны».

В симферопольском парке Гагарина накануне открылась фотовыставка «Дети крымской весны». Фото: t.me/afanasev82

Фото: t.me/afanasev82

– На фотографиях - дети, которые родились в 2014 году, вместе с нашими героями. Это - история. Наша с вами история. Ведь 2014 год навсегда останется в памяти каждого крымчанина. Мы, наконец, вернулись домой!, – написал в своем телеграм-канале мэр Симферополя Михаил Афанасьев.

В «Артеке» 18 марта традиционно водрузили российский флаг на скалах Адаларах.

Фото: artek.org

Фото: artek.org

Также сегодня в Крыму прошел традиционный автомотопробег, организованный Всероссийским байкерским клубом «Ночные волки».

В Крыму прошел традиционный автомотопробег, организованный Всероссийским байкерским клубом «Ночные волки» Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму прошел традиционный автомотопробег, организованный Всероссийским байкерским клубом «Ночные волки» Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму прошел традиционный автомотопробег, организованный Всероссийским байкерским клубом «Ночные волки» Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее Сергей Аксенов рассказал «КП-Крым» о достижениях, которых удалось достичь в республике за девять лет в составе России.

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