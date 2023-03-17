«Настроение боевое»: глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Сергей Аксенов в последний раз виделся с сыном на прошлой неделе. Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Сергей Аксенов рассказал, где именно его сын проходит службу. Напомним, осенью прошлого года глава Республики Крым заявил, что его отпрыск, наряду с остальными жителями полуострова был мобилизован. «Закон един для всех», отметил тогда Сергей Аксенов, а еще он рассказал, что его сын Олег попросту не мог остаться в стороне.

Сейчас Олег Аксенов служит в морской пехоте.

- Он служит в Херсонской области. Я виделся с ним на прошлой неделе, когда возвращался из Мелитополя. Настроение у него, как у всех, боевое. В морской пехоте, в разведывательном подразделении, служит как и все, - поделился глава республики в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, накануне Сергей Аксенов поделился с «КП-Крым» достижениями, которые случились в республике за девять лет в составе России. Также он напомнил, что одним из первых результатов СВО стало возвращение на полуостров днепровской воды. Это произошло после разблокировки Северо-Крымского канала нашими военными и уже положительно сказывается на сельском хозяйстве.

- Еще один позитивный момент – открытие сухопутного коридора, который соединил Крым с новыми регионами Российской Федерации. Думаю, что в перспективе может быть возрожден единый народнохозяйственный комплекс, в который входили и наш полуостров, и Донбасс, и Херсонщина, и Запорожье, - отметил глава республики.

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