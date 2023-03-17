В Ялте прошел праздничный флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили праздничным флешмобом у стен городской администрации. Флешмоб открыла мэр Ялты Янина Павленко.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

– Каждый раз в этот день я возвращаюсь в события девятилетней давности, когда меня переполняла сумасшедшая гордость за Великую Россию, за то, что мы воссоединились! <…> Жизнь в Крыму, жизнь в Ялте как будто началась с самого начала – строятся дороги, садики, школы, социальные учреждения, колоссальная помощь оказывается людям. Крым стал совсем другим!, – цитирует градоначальницу Крымская газета.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о достижениях, которых удалось добиться за последние девять лет. К примеру, доходы крымского бюджета выросли более чем в четыре раза.

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