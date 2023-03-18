Под Симферополем в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы крымской сосны

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Сегодня, 18 марта, на территории мемориала «Концлагерь «Красный» под Симферополем высадили саженцы крымской сосны . Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– На территории мемориала «Концлагерь «Красный» высадили саженцы сосны крымской в память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

По словам Аксенова, символично, что старт акции приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

– Крым бережно хранит историческую память о своих великих предках, а высаженные сегодня деревья станут олицетворением преемственности поколений, – подчеркнул глава республики.

Цель международной акции «Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году акция продлится с 18 марта до 28 апреля.

Ранее стало известно, что в экспозиции музейно-выставочного комплекса, который строится на месте нацистского концлагеря на территории совхоза «Красный», будут отражены события Крымской весны. По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в экспозиции будут представлены исторические периоды до вхождения Крыма в состав Российской империи 240 лет назад, события екатерининских времен и последующих эпох.

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