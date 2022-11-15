Владимира Путина просят помочь с созданием музейного комплекса в Крыму

Фото: Владимир Константинов/Tg

Спикер крымского парламента обратился к президенту России с просьбой помочь найти финансирование на возведение музейно-выставочного комплекса в рамках третьей очереди строительства мемориала «Концлагерь «Красный» в Симферопольском районе.

Речь идет новом комплексе, где намерены разместить полную информацию об истории полуострова. Владимир Путин отреагировал на просьбу, пообещав поддержку.

- Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение и сделаем все, чтобы помочь реализовать этот проект, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на месте концлагеря «Картофельный городок» откроют мемориальный сквер. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года.

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