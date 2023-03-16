События Крымской весны отразят в музейно-выставочном комплексе под Симферополем Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В экспозиции музейно-выставочного комплекса, который строится на месте нацистского концлагеря на территории совхоза «Красный» под Симферополем, будут отражены события Крымской весны. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.

По словам Константинова, условное название проекта – «Крым в войне».

– Многие не понимают, что такое Крымская весна, думают, что пришли вооруженные силы и все сделали. Почему тогда раньше не сделали? Да потому что это был выбор людей, процесс очень сложный. И в экспозиции мы покажем, как народ Крыма прошел этот исторический путь и пришел к референдуму, – сказал спикер Госсовета РК.

В экспозиции будут представлены исторические периоды до вхождения Крыма в состав Российской империи 240 лет назад, события екатерининских времен и следующих эпох.

Напомним, по предварительным подсчетам строительство мемориала на месте концлагеря «Красный» в Симферопольском районе займет 2-3 года. В новом музейно-выставочном научно-просветительском центре намерены разместить полную информацию об истории Крыма. В ноябре прошлого года спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обратился к президенту РФ с просьбой оказать поддержку в рамках третьей очереди строительства мемориала, инициатива была одобрена. Правительству РФ совместно с Совмином Крыма поручено до 30 июня проработать этот вопрос.

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