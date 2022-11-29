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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:34

Музейный комплекс в «Красном» под Симферополем появится в течение двух-трех лет

Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где в одном месте можно было бы получить информацию об истории полуострова
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: memorialkrasniy.ru

Фото: memorialkrasniy.ru

Новый музейно-выставочный комплекс в рамках третьей очереди строительства мемориала на месте концлагеря «Красный» в Симферопольском районе появится в течение двух-трех лет.

- Мы вошли уже в этот проект, появилась его поддержка. Дальше все будет зависеть от финансирования, - сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Напомним, в новом музейно-выставочном комплексе намерены разместить полную информацию об истории полуострова. Ранее Константинов обратился в президенту РФ с просьбой оказать поддержку в рамках третьей очереди строительства мемориала «Концлагерь «Красный». Инициатива была одобрена.

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