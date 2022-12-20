Путин поручил проработать вопрос финансирования строительства мемориала «Концлагерь «Красный» в Крыму

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Совмином Крыма до 30 июня проработать вопрос финансирования создания мемориала на месте нацистского концлагеря «Красный». Список поручений по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа» опубликован на сайте Кремля.

– Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым проработать вопрос о финансировании разработки проектно-сметной документации и сооружения музейно-выставочного комплекса мемориала «Концлагерь «Красный». Срок - 30 июня 2023 года, – говорится в тексте поручения.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, по предварительным подсчетам строительство мемориала на месте концлагеря «Красный» в Симферопольском районе займет 2-3 года. В новом музейно-выставочном научно-просветительском центре намерены разместить полную информацию об истории Крыма. Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обратился к президенту РФ с просьбой оказать поддержку в рамках третьей очереди строительства мемориала, инициатива была одобрена.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на месте концлагеря «Картофельный городок» откроют мемориальный сквер. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года.

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