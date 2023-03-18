В Симферополе стартовал автомотопробег в честь девятой годовщины Крымской весны

18 марта Крым отмечает девятую годовщину воссоединения с Россией Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе стартовал традиционный автомотопробег, посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Мероприятие организовано Всероссийским мотоклубом «Ночные волки» Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мероприятие организовано Всероссийским мотоклубом «Ночные волки». Байкерская колонна отправится к Сапун-Горе, где присоединится к севастопольским мотоциклистам.

Мотоциклисты и автолюбители проедут через центр Севастополя до горы Гасфорта Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мотоциклисты и автолюбители проедут через центр Севастополя до горы Гасфорта, где мероприятие традиционно завершится праздничным концертом. Гостей и участников ждет праздничная программа, в частности презентация песни «Русский Лес» известной российской исполнительницы Юлии Чичериной.

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