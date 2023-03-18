В Симферополе стартовал автомотопробег в честь девятой годовщины Крымской весны

18 марта Крым отмечает девятую годовщину воссоединения с Россией
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе стартовал традиционный автомотопробег, посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Мероприятие организовано Всероссийским мотоклубом «Ночные волки»
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Мероприятие организовано Всероссийским мотоклубом «Ночные волки». Байкерская колонна отправится к Сапун-Горе, где присоединится к севастопольским мотоциклистам.
Мотоциклисты и автолюбители проедут через центр Севастополя до горы Гасфорта
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Мотоциклисты и автолюбители проедут через центр Севастополя до горы Гасфорта, где мероприятие традиционно завершится праздничным концертом. Гостей и участников ждет праздничная программа, в частности презентация песни «Русский Лес» известной российской исполнительницы Юлии Чичериной.
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