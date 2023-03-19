В Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми: пострадал двухлетний ребенок

Инцидент произошел в Нижнегорском районе республики. Фото: пресс-служба МВД Крыма
Вечером 18 марта в Нижнегорском районе Крыма произошло шокирующее событие. Водитель на «семерке» сбил пятерых пешеходов, которые шли по обочине. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, 54-летний мужчина за рулем был пьян.
Инцидент произошел на улице Центральной в селе Емельяновка. Около 21 часа семья с детской коляской двигалась по краю проезжей части, когда в них врезался водитель автомобиля «ВАЗ-2107».
Водитель был пьян. Фото: пресс-служба МВД Крыма
- В результате ДТП пострадали пешеходы, среди которых родители и трое малолетних детей, все доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, однако, уже сейчас известно, что водитель был пьян.
К ситуации подключилась прокуратура Крыма. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Нижнегорского района Марк Петренко. Выяснилось, что помимо родителей пострадали и дети 2018, 2020 и 2021 года рождения.
К ситуации подключилась прокуратура Крыма. Фото: пресс-служба прокуратуры РК
Ситуацию надзорное ведомство поставило на контроль.
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