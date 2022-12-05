На «Тавриде» вечером 4 декабря столкнулись девять легковушек и рейсовый автобус

Возможная причина аварий - гололед на мосту. Фото: скриншот из видео
Вечером минувшего воскресенья на «Тавриде» под Белогорском произошла массовая авария с участием девяти легковушек и одного автобуса, сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.
Напомним, ранее очевидцы опубликовали кадры с места ДТП в соцсетях.
- 4 декабря 2022 года в 17.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Цветочное Белогорского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти легковых автомобилей и одного рейсового автобуса, - говорится в сообщении.
По мнению автора поста с кадрами аварии в соцсетях, возможная причина аварий - гололед на мосту.
На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. О пострадавших информации нет. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек.
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