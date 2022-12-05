По автомобильной части моста проехал Владимир Путин

Владимир Путин вечером проверил отремонтированную часть Крымского моста. Фото: скриншот из видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вечером 5 декабря проехал по Крымскому мосту. При этом он выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Также Владимир Путин поговорил со строителями, которые восстанавливали автомобильную часть моста.

- Заменили 4 пролета. На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года, -доложил президенту Марат Хуснуллин.

По его словам, из 55-ти дней, пока строители вели работы, было 22 дня шторма. Поэтому были применены новые технологии. И когда шторм мешал работать с воды, строители работали на суше.

Владимир Путин отметил, что полностью восстановлена правая часть моста, а левая «немного пострадала, и надо довести ее до идеального состояния».

Ранее председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин сообщил о восстановлении поврежденных пролетов Крымского моста. По его словам, решение о запуске грузового транспорта будет принято дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта

Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт (подробнее)