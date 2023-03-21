За похищение человека, вымогательство и экстремизм в Крыму задержаны два рецидивиста

Подозреваемые задержан. Фото: скриншот из видео Следкома по Крыму и Севастополю

В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ и МВД задержали двух ранее судимых сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* по подозрению в похищении человека и вымогательстве. За молодыми людьми длительное время наблюдали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, в марте 2021 года 29-летний житель Бахчисарайского района и еще несколько человек похитили 23-летнего мужчину. Это произошло около села Фронтовое, недалеко от Севастополя. Когда похитители поняли, что ценных вещей и денег у парня нет, они избили его. В ход пошли бейсбольные биты и палки. Затем они погрузили его в багажник машины «Лада Приора» и возили по территории района. В итоге потерпевший сбежал.

Также следователи установили, что молодые люди в прошлом году выманили у 16-летнего юноши 11 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны, 29-летний житель Бахчисарайского района заключен под стражу, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «г» ч.2. ст.126, п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ). В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*.

Как отметили в Следкоме, фигуранты уголовного дела проверяются на причастность еще к ряду преступлений, среди которых организация деятельности экстремистской организации, организация либо содержание притона для потребления наркотических средств, причинение побоев.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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