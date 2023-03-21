«Никакого ребенка не было»: откуда появилась версия, что джанкоец спас девочку во время атаки беспилотников

Во время атаки беспилотников пострадавший Константин И. находился возле своего дома Фото: Евгений СТОЯНОВ

Поздним вечером 20 марта на севере Крыма произошло ЧП - украинские беспилотники атаковали Джанкой. Все произошло около 22:00. Местные жители услышали серию хлопков, а некоторые даже оказались в эпицентре атак БПЛА. К счастью, противовоздушная оборона проявила себя качественно.

Как сообщал руководитель республики Сергей Аксенов, в результате пострадал один местный житель. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Сети выдвигались разные версии случившегося. По одной из них, 33-летний Константин И. пострадал, закрыв собой маленькую дочь. Однако уже на месте событий эта информация не подтвердилась. Никто из очевидцев происшествия не видел никакого ребенка, по словам знакомых пострадавшего, детей у мужчины нет.

ЗВАЛ СВОЮ СОБАКУ

Причины такой путаницы корреспонденту «КП-Крым» объяснил друг пострадавшего Константина И. Александр, во время ЧП мужчина находился на злополучной улице Перекопской. Он вышел погулять с собакой - никакой девочки поблизости не было.

- Костю задело шрапнелью. Когда его уносили спасатели, он был в бреду, говорил: «Где моя доча», но так он называл свою собаку, - рассказывает Александр.

Судя по всему, именно из-за слов Константина и появилась версия про девочку. Но на самом деле никакого ребенка на месте происшествия не было.

Эту же версию «КП» подтвердила и продавец, которая была вчера на смене в магазине. В разговоре с корреспондентом, женщина по имени Елена отметила - пострадавший мужчина даже не ходил в магазин.

- Костя стоял возле своего дома напротив. Я потом видела, что оттуда его раненого и уносили. И ребенка, разумеется, тоже никакого не было, - рассказала местная жительница.

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