Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 марта 2023 13:50

«Никакого ребенка не было»: откуда появилась версия, что джанкоец спас девочку во время атаки беспилотников

Стало известно, откуда взялась версия про спасенную от беспилотников девочку в крымском Джанкое
Авторы (2):
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Во время атаки беспилотников пострадавший Константин И. находился возле своего дома

Во время атаки беспилотников пострадавший Константин И. находился возле своего дома

Фото: Евгений СТОЯНОВ

Поздним вечером 20 марта на севере Крыма произошло ЧП - украинские беспилотники атаковали Джанкой. Все произошло около 22:00. Местные жители услышали серию хлопков, а некоторые даже оказались в эпицентре атак БПЛА. К счастью, противовоздушная оборона проявила себя качественно.

Как сообщал руководитель республики Сергей Аксенов, в результате пострадал один местный житель. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Сети выдвигались разные версии случившегося. По одной из них, 33-летний Константин И. пострадал, закрыв собой маленькую дочь. Однако уже на месте событий эта информация не подтвердилась. Никто из очевидцев происшествия не видел никакого ребенка, по словам знакомых пострадавшего, детей у мужчины нет.

ЗВАЛ СВОЮ СОБАКУ

Причины такой путаницы корреспонденту «КП-Крым» объяснил друг пострадавшего Константина И. Александр, во время ЧП мужчина находился на злополучной улице Перекопской. Он вышел погулять с собакой - никакой девочки поблизости не было.

- Костю задело шрапнелью. Когда его уносили спасатели, он был в бреду, говорил: «Где моя доча», но так он называл свою собаку, - рассказывает Александр.

Судя по всему, именно из-за слов Константина и появилась версия про девочку. Но на самом деле никакого ребенка на месте происшествия не было.

Эту же версию «КП» подтвердила и продавец, которая была вчера на смене в магазине. В разговоре с корреспондентом, женщина по имени Елена отметила - пострадавший мужчина даже не ходил в магазин.

- Костя стоял возле своего дома напротив. Я потом видела, что оттуда его раненого и уносили. И ребенка, разумеется, тоже никакого не было, - рассказала местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму

Продавец из Джанкоя: «Атаковавшие Крым беспилотники едва не запутались в проводах» (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯАтака беспилотников в Джанкое