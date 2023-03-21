Что произошло после атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму

Кровлю магазина после атаки будут полностью восстанавливать Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму уже привыкли к угрозам со стороны Украины, но атаки беспилотников на мирные объекты никто не ждал. Поэтому вечером 20 марта жителям города Джанкой, что расположен на севере полуострова, было страшно. После 22-00 они услышали серию хлопков, а некоторые видели яркие вспышки и оказались в эпицентре атаки беспилотников. К счастью, противовоздушная оборона проявила себя качественно.

«ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ КЛОУНОВ»

- В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен, - прокомментировал произошедшее глава Республики Сергей Аксенов.

Самое ужасное, что вражеские беспилотники метили только в гражданские объекты - техникум, магазин, жилые дома. Украинская сторона заявила, что метила по объектам инфраструктуры и добилась своих целей, но советник Аксенова - Олег Крючков эти слова опроверг, назвав их «влажными фантазиями клоунов».

На лопасти пропеллера обнаружилась аббревиатура «USA». Фото: Олег Крючков/ telegram

- Один беспилотник сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель - хотели отомстить крымчанам за их выбор, - сообщил он.

Интересно, что на лопасти пропеллера БПЛА, атаковавшего джанкойский техникум, обнаружилась аббревиатура «USA». По всей видимости, аппарат привезли из Нью-Джерси и Калифорнии. Нашлась на обломках беспилотников и еще одна деталь: на хвостах нарисованы интернет-мемы.

- Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданским объектам и рисовать на хвостах сбитых ПВО беспилотников интернет-мемы, - добавил Крючков.

На обломках беспилотника нашли интернет-мемы. Фото: Олег Крючков/telegram

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ НЕ ОБОШЛОСЬ

Железнодорожные пути, по которым в Крым ходят поезда, остались невредимы. Все они ходят по расписанию. Но обломки беспилотника упали на жилой дом и здание магазина на улице Перекопская. Из основных видимых разрушений - полностью раскуроченная кровля.

- Произошло все ближе к 10 часам вечера. Хорошо, что я уже ушел с работы и находился на другой стороне улицы, - рассказывает продавец того самого полуразрушенного магазина Евгений. - Услышал звук, будто от мопеда. Очень низко барражировали, странно, что эти аппараты в проводах не запутались. Я насчитал четыре. ПВО работала активно. Продолжалось это все меньше часа.

Если владельцам магазина предстоит восстанавливать только здание, то соседям повезло меньше. Часть обломков разрушила стоящий рядом жилой дом. Чудом обошлось без жертв, люди успели выбраться и спасти своих питомцев. Так, одни из жильцов успели вытащить на улицу клетку с морской свинкой.

Но без пострадавших не обошлось. Травмы получил 33-летний Константин И., выгуливающий собаку, когда с неба посыпались обломки украинского БПЛА. Мужчина живет в городе и служит по контракту в местной воинской части.

Пострадавший Константин служит по контракту в родном городе. Фото: соцсети

Раненого госпитализировали в больницу. К счастью, ему успели оказать помощь. Врачи отмечают, что сейчас состояние мужчины стабильное, он постепенно идет на поправку.

- Костя очень скромный, тихий. Живет с девушкой, аквариум большой недавно купили, собаку завели, - рассказал друг Константина, попросивший не указывать его имя.

Друзья пострадавшего говорят, что он потерял много крови Фото: Евгений СТОЯНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Атаками беспилотников на севере Крыма уже занялся Следком РФ.

- Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Джанкое был введен режим ЧС муниципального уровня.

- Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб, - отметил глава администрации города Игорь Ивин.

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