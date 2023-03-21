СКР расследует атаку беспилотников на гражданские объекты в Джанкое

Следователи СК России расследуют факт использования беспилотников на территории Крыма. Фото: телеграм-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Следователи СК РФ расследуют факт использования беспилотников на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, – говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек получил ранения. Как сообщили КП-Крым в Минздраве РК, на данный момент мужчина находится в джанкойской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что сбитые над Джанкоем БПЛА несли взрывчатку и шрапнель. По его словам, целью дронов были гражданские объекты, поскольку никаких военных объектов поблизости нет.

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По словам Крючкова, никаких военных объектов рядом нет (подробнее)