В Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня после атаки беспилотников

Фото: телеграм-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

В крымском Джанкое, который вечером 20 марта атаковали беспилотники, введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в эфире телеканала «Крым-24».

– Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб, – сказал Ивин.

Напомним, накануне вечером в районе Джанкоя сработала система ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения. После атаки БПЛА в Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня. Факт использования беспилотников на территории Крыма расследуют следователи СК РФ.

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