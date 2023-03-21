Угрозы жизни нет: в Минздраве Крыма рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего во время атаки беспилотников

ЧП в Джанкое произошло поздним вечером 20 марта. Фото: Tg-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Поздним вечером 20 марта на севере Крыма сработала система ПВО. Обломки украинских беспилотников повредили дом и магазин в Джанкое. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, в результате ЧП пострадал один местный житель.

- К сожалению, один человек ранен, - отметил Сергей Аксенов.

По сообщениям ряда Tg-каналов, в понедельник вечером мужчина находился возле магазина, куда и попали обломки БПЛА, вместе со своей дочерью. Житель Джанкоя закрыл малышку собой, а сам получил ранения.

На данный момент пострадавший мужчина находится в больнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

- Пациент в состоянии средней степени тяжести, получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что утром 21 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что атаковавшие город на севере Крыма украинские беспилотники, несли на борту шрапнель и изначально были нацелены бить по гражданским: «Никаких военных объектов рядом нет».

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