Обломки повредили дом и магазин. Фото: Олег Крючков

Поздно вечером в районе Джанкоя в Крыму сработала система ПВО. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен, - написал Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Обломки беспилотника в Джанкое. Фото: Олег Крючков

По его словам, на место ЧП выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

Также глава республики отметил, что последствия атаки беспилотников сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях.

- Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации, - заключил Сергей Аксенов.

После атаки беспилотников будут приняты решения о компенсациях. Фото: Олег Крючков

Ранее украинский беспилотник сбили системы ПВО 16 марта. Это произошло в Сакском районе Крыма. А 14 марта в Черное море недалеко от Крыма упал американский беспилотник MQ-9.

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