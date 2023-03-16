Глава Крыма Аксенов: в Сакском районе сбит украинский беспилотник

В Сакском районе Крыма был сбит украинский беспилотник. Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Сегодня, 16 марта, в Сакском районе был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных сил, - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эта атака лишь подтверждает правильность выбора, сделанного крымчанами девять лет назад.

- Террористическое государство воюет террористическими методами, - заключил Аксенов.

Напомним, утром 14 марта в Черное море недалеко от Крыма упал американский беспилотник MQ-9. В Минобороны РФ подчеркнули, что поднятые в небо российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником – по информации ведомства, дрон потерпел крушение из-за собственных резких маневров.

Ранее в своем телеграм-канале Аксенов выразил мнение, что в России пора возрождать контрразведку СМЕРШ для борьбы с «пятой колонной». Также он предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. По словам главы республики, «можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность».

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