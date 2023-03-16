Глава Крыма Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что тех, кто не встает, когда звучит гимн России, нужно лишать гражданства.

– Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн, – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его мнению, Россией нужно гордиться и уважать ее, также важно чувствовать себя частью великого народа.

В своем телеграм-канале Аксенов выразил мнение, что в России пора возрождать контрразведку СМЕРШ для борьбы с «пятой колонной».

Сегодня полуостров празднует девятую годовщину воссоединения с Россией. Власти республики вместе с крымчанами возложили цветы к памятнику Вежливым людям в центре Симферополя.

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